Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом сообщает Кремль.

«Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Пашинян подробно проинформировал Путина о результатах встречи с Трампом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа.

Президент РФ отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Иреваном и Баку.

Путин в разговоре с Пашиняном подтвердил готовность РФ содействовать трехсторонним договоренностям по нормализации отношений Иревана и Баку. Лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки с акцентом на развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в ЕАЭС.

