В Баку изменена схема движения 12 автобусных маршрутов – Причина
Сегодня с 12:00 ограничен въезд автобусов в Транспортно-пересадочный узел перед Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), ограничение связано с завтрашним матчем между футбольными клубами «Карабах» и «Шкендия».
Отмечается, что специальная автобусная зона будет предоставлена в распоряжение болельщиков, чтобы обеспечить им беспрепятственный доступ к стадиону.
В связи с этим изменилось и место остановки автобусов на 12 регулярных маршрутах. Теперь они временно будут останавливаться перед торговым центром «Gənclik Mall».
Напомним, что завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку пройдёт матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.