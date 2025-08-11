В Баку изменена схема движения 12 автобусных маршрутов – Причина

Сегодня с 12:00 ограничен въезд автобусов в Транспортно-пересадочный узел перед Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), ограничение связано с завтрашним матчем между футбольными клубами «Карабах» и «Шкендия».

Отмечается, что специальная автобусная зона будет предоставлена в распоряжение болельщиков, чтобы обеспечить им беспрепятственный доступ к стадиону.

В связи с этим изменилось и место остановки автобусов на 12 регулярных маршрутах. Теперь они временно будут останавливаться перед торговым центром «Gənclik Mall».

Напомним, что завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку пройдёт матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.