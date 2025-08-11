Азербайджан накроет непогода, возможны сильные ливни и грозы

Неустойчивая погода в Азербайджане, по прогнозам, продлится до конца недели.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в регионах страны ожидаются кратковременные ливни с грозами. В некоторых районах Газах-Гянджинской, Балакен-Шекинской, Губа-Гусарской, Центрально-Аранской, Лянкяран-Астаринской зон, а также в Горном Ширване возможны интенсивные осадки и град, передает 1news.az.

В связи с ожидаемыми дождями прогнозируется повышение уровня воды в реках и кратковременные паводки на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также в Лянкяран-Астаринском регионе.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 12 на 13 августа, а также утром ожидается дождь. Есть вероятность, что в отдельных частях полуострова осадки будут носить характер кратковременных ливней с грозами.