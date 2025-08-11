На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра.
