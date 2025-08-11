В Гаджигабуле столкнулись трактор и легковушка, есть пострадавшие

По меньшей мере три человека пострадали при столкновении трактора и легкового автомобиля "ГАЗ-31" в селе Абдулабад Гаджигабульского района.

Как сообщает Report, в результате инцидента различные травмы получили местные жители Гасымов Эльнур Сакит оглу (1984 г.р.), Бабаев Байрам Муслим оглу (1993) и Бабаев Муслим Байрам оглу (2016).

Пострадавшие были экстренно госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.