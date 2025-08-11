Эрдоган обсудит с кабмином договоренности Иревана и Баку, достигнутые в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить в понедельник с кабмином договоренности, достигнутые Арменией и Азербайджаном 8 августа в Белом доме, сообщает телеканал CNN Türk.

В Кабинете министров будут обсуждаться вопросы обеспечения стабильности на Южном Кавказе, увеличения объемов региональной торговли после Вашингтонского саммита лидеров Азербайджана, Армении и США, передает телеканал.

Главной темой внешнеполитической повестки заседания станет ситуация в Газе. Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан проинформирует президента о своих контактах по этой теме.