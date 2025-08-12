 ЕС готовит очередной пакет антироссийских санкций | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

ЕС готовит очередной пакет антироссийских санкций

First News Media00:00 - Сегодня
ЕС готовит очередной пакет антироссийских санкций

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что сообщество будет работать над новым, 19-м по счету, пакетом санкций против России.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление она сделала журналистам по итогам видеоконференции глав МИД стран Евросоюза, экстренно созванной в связи с предстоящим саммитом России и США на Аляске.

С ее точки зрения, "ЕС не должен обсуждать уступки", пока Россия "не согласится на полное и безоговорочное перемирие". Каллас считает, что "последовательность действий" должна предусматривать "сначала перемирие без предварительных условий с жесткой системой мониторинга и железными гарантиями", а затем любые переговоры. Пока этого не случилось, она обещала "работать на 19-м пакетом санкций". Ранее в X она написала, что намерена завершить украинский конфликт с помощью "трансатлантического единства, поддержки Украины и давления на Россию".

Поделиться:
127

Актуально

Политика

МИД Азербайджана распространил текст мирного соглашения с Арменией

Общество

В Бакинском суде дали показания подвергавшиеся пыткам в плену и потерпевшие в ...

Политика

Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Каей Каллас

Xроника

Ильхам Алиев позвонил Эмиру Государства Катар

В мире

ЕС готовит очередной пакет антироссийских санкций

В США при взрыве на сталелитейном заводе один человек погиб, десятки ранены-

Трамп отложил на 90 дней введение новых пошлин на импорт из Китая

Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Китай сообщил о 7000 случаях заражения вирусом Чикунгуя

Казус с подарками Джей Ло: звезда увезла из Армении кувшин XIX века

Илон Маск поделился постом об Азербайджане - ВИДЕО

Датский зоопарк призвал сдавать ненужных питомцев на корм хищникам

Последние новости

ЕС готовит очередной пакет антироссийских санкций

Сегодня, 00:00

В США при взрыве на сталелитейном заводе один человек погиб, десятки ранены-

11 / 08 / 2025, 23:58

Трамп отложил на 90 дней введение новых пошлин на импорт из Китая

11 / 08 / 2025, 23:46

Мирзоян проинформировал Аракчи о достигнутых в Вашингтоне договоренностях

11 / 08 / 2025, 23:40

Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - ФОТО

11 / 08 / 2025, 23:20

В ДТП в Билясуваре погибли девочка и ее отец, трое пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

11 / 08 / 2025, 23:00

В РФ мигрантам запретили работать курьерами

11 / 08 / 2025, 22:40

Зеленский: Путин не готовится к прекращению огня в Украине

11 / 08 / 2025, 22:23

Greek City Times: Продолжавшемуся десятилетиями конфликту между Азербайджаном и Арменией положен конец

11 / 08 / 2025, 22:00

В Бакинском суде дали показания подвергавшиеся пыткам в плену и потерпевшие в результате военной агрессии Армении

11 / 08 / 2025, 21:41

Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Каей Каллас

11 / 08 / 2025, 21:20

Бразилия поздравила Азербайджан и Армению с подписанием совместной декларации

11 / 08 / 2025, 20:40

Эрдоган: Достигнутое в Вашингтоне соглашение стало историческим шагом на пути к постоянной стабильности на Южном Кавказе

11 / 08 / 2025, 20:20

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

11 / 08 / 2025, 20:06

Ильхам Алиев позвонил Эмиру Государства Катар

11 / 08 / 2025, 20:00

Лавров и Мирзоян обсудили детали встречи лидеров Армении, Азербайджана и США

11 / 08 / 2025, 19:45

Трамп: В пятницу я отправлюсь в Россию

11 / 08 / 2025, 19:30

В Азербайджане 22-летний парень приговорен к пожизненному лишению свободы

11 / 08 / 2025, 19:15

Выявлена скрытая от таможенного контроля крупная партия валюты

11 / 08 / 2025, 19:00

Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание бизнесмена Самвела Карапетяна

11 / 08 / 2025, 18:40
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30