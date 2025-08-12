ЕС готовит очередной пакет антироссийских санкций

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что сообщество будет работать над новым, 19-м по счету, пакетом санкций против России.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление она сделала журналистам по итогам видеоконференции глав МИД стран Евросоюза, экстренно созванной в связи с предстоящим саммитом России и США на Аляске.

С ее точки зрения, "ЕС не должен обсуждать уступки", пока Россия "не согласится на полное и безоговорочное перемирие". Каллас считает, что "последовательность действий" должна предусматривать "сначала перемирие без предварительных условий с жесткой системой мониторинга и железными гарантиями", а затем любые переговоры. Пока этого не случилось, она обещала "работать на 19-м пакетом санкций". Ранее в X она написала, что намерена завершить украинский конфликт с помощью "трансатлантического единства, поддержки Украины и давления на Россию".