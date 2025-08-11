Колонка ректора: Стратегические ориентиры развития Карабахского университета

Автор: Шахин Байрамов, ректор Карабахского университета

Одним из наиболее значимых и торжественных событий 2024 года стало официальное открытие 20 сентября Карабахского университета, которое прошло при участии уважаемого Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Выступая на церемонии открытия, глава государства отметил: «Это открытие могло состояться в любой день. Но я посчитал, что было бы правильнее, чтобы это произошло 20 сентября, потому что это уже наша славная история», тем самым подчеркнув символическое значение этой исторической даты.

Следует отметить, что создание Карабахского университета — это не только создание нового высшего учебного заведения, но и одно из ярких проявлений успешной государственной политики, направленной на возрождение нашего родного Карабаха. Как уже отмечалось, в соответствии со стратегическими приоритетами развития, определёнными нашим государством, на освобождённых от оккупации территориях активно реализуются широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Данный процесс охватывает не только строительство комплексной инфраструктуры, но и напрямую связан с социально-экономической реинтеграцией региона, обеспечением устойчивого расселения населения и развитием человеческого капитала.

С этой позиции открытие Карабахского университета можно рассматривать как стратегически важный шаг, направленный в будущее, где ключевое значение придаётся высшему образованию и развитию человеческого капитала как основополагающего элемента устойчивого развития Карабаха.

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28 ноября 2023 года, учреждение Карабахского университета носит важный стратегический характер и отражает приоритетное значение, придаваемое развитию образования в регионе. Это решение было принято с учетом экономического потенциала региона, требований рынка труда и осуществляемых здесь масштабных восстановительно-строительных работ. Карабахский университет, как составная часть программы «Великое возвращение», занимает важное место в социально-экономическом возрождении региона. В этом контексте перед университетом стоят значимые задачи, направленные на внесение вклада в возрождение региона посредством подготовки высококвалифицированных специалистов, научных и педагогических кадров. Особое внимание уделяется развитию исследований и внедрению инновационных решений, отвечающих актуальным потребностям как страны в целом, так и региона. С учётом всех вышеуказанных факторов, Карабахский университет формируется в соответствии с моделью высшего образования нового поколения, основанной на современных, интегративных подходах и междисциплинарных образовательных программах. Несомненно, успех Карабахского университета будет определяться не только академическими достижениями, но и его деятельным участием в процессе устойчивого развития региона.

Карабахский университет, за короткое время зарекомендовавший себя как один из символов возрождения Карабаха, завершил первый 2024–2025 учебный год. Можно утверждать, что в перспективе вуз способен завоевать международное признание как образцовая модель университетского развития в постконфликтных условиях, а также сформировать новое видение роли высшего образования в региональном развитии.

Как отметил Президент Азербайджанской Республики, Карабахский университет призван занять достойное место среди ведущих высших учебных заведений страны. Достигнутые результаты стали возможны, прежде всего, благодаря всесторонней поддержке со стороны нашего государства, стратегическому видению руководства страны, а также непосредственной помощи со стороны Министерства науки и образования.

С самого первого дня все предпринимаемые шаги были тщательно спланированы и последовательно реализованы слаженной и профессиональной командой университета.

Ключевыми приоритетами на текущий учебный год стали формирование квалифицированного академического и административного состава, создание современной инфраструктуры обучения, разработка передовых образовательных программ, а также продвижение университета как нового академического центра. Указанные цели были успешно реализованы: сформирован квалифицированный кадровый состав, в который вошли преимущественно специалисты с зарубежным образованием и опытом. Учебный процесс на шести факультетах по 27 специальностям организован с учётом современных образовательных подходов и международных стандартов. В прошлом году в Карабахский университет были зачислены 1104 студента. Из них 101 абитуриент набрал более 600 баллов, а 385 — свыше 500 баллов. Эти показатели свидетельствуют о высоком качестве приёмной кампании, проведённой впервые в истории вуза. Кроме того, в Карабахский университет были переведены 60 студентов, успешно прошедших конкурсный отбор в рамках программы группы SABAH.

Помимо учебных корпусов, для проживания студентов были введены в эксплуатацию современные общежития, а для сотрудников — жилые дома. Университетская библиотека сформирована в соответствии с актуальными стандартами и насчитывает свыше 17 тысяч единиц хранения на различных языках. В целях обеспечения практической подготовки и закрепления теоретических знаний студентов в образовательный процесс были интегрированы современные лаборатории. В частности, функционируют шесть специализированных лабораторий по физике, химии, мехатронике, робототехнике, программированию, а также компьютерному и графическому дизайну. Особое внимание в процессе обучения уделялось проведению симуляционных занятий. Ярким примером служит судебная симуляция, организованная в городском суде Ханкенди для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». Подобные занятия позволили студентам не только применить полученные теоретические знания на практике, но и ознакомиться с основами судебных процедур в условиях, приближённых к реальной профессиональной среде. С целью повышения продуктивности, мотивации и эффективности образовательного процесса были разработаны и внедрены чёткие правила оценки знаний студентов, а также проведения экзаменационной системы. В соответствии с действующим законодательством и установленными правилами, экзаменационная сессия осеннего и весеннего семестров текущего учебного года прошла успешно. Контрольные мероприятия проводились в различных форматах — письменном, смешанном, устном, рецензируемом и аудируемом — в зависимости от специфики конкретных дисциплин.

Таким образом, за короткий период Карабахский университет добился значимых результатов в области качественной организации образовательного процесса. Успехи первого учебного года создали прочную основу и ценный опыт для дальнейшего развития вуза в предстоящих учебных циклах.

Безусловно, текущий учебный год станет для Карабахского университета временем значительных достижений не только в сфере организации образовательного процесса, но и в области научной, социальной и международной деятельности. Таким образом, данное высшее учебное заведение не ограничивается исключительно процессом передачи знаний, а активно расширяет свою деятельность за счёт реализации разнообразных мероприятий, направленных на развитие у студентов аналитического мышления, творческого потенциала, приверженности национально-духовным ценностям, инновационного подхода, глобального мышления и коммуникативных навыков. Ключевым элементом успешной реализации многопрофильного подхода в данном направлении выступает модель управления, ориентированная на интересы студентов. Данная модель, являющаяся одним из основных стратегических подходов Карабахского университета, способствует активному вовлечению студентов в жизнь вуза, обеспечивает свободу выражения мнений и поощряет их участие в процессах принятия решений.

Для обеспечения комфортной интеграции первокурсников в академическую и социальную среду университета были проведены дни ориентации, городские инфотуры и образовательные инфосессии. Благодаря этим инициативам студентам, впервые прибывшим в Ханкенди, значительно облегчён процесс адаптации к жизни в городе и учебному заведению.

Система ценностей, сформированная на идеях и богатом наследии нашего Общенационального лидера Гейдара Алиева, является основой философии образования Карабахского университета. В частности, педагогическая и социальная деятельность университета строится под руководством идеи Президента Ильхама Алиева о том, что «На первом месте, прежде всего, - вопросы национального духа, духовная подготовка». В связи с этим развитие патриотического духа наших студентов, а также сохранение и приумножение национально-духовного наследия университета являются ключевыми приоритетами деятельности вуза. В прошлом учебном году в данном направлении был проведен ряд мероприятий социального и патриотического характера, в рамках которых при широком участии общественности отмечались исторические даты и национальные праздники.

В целях поддержки творческого потенциала и инновационных инициатив студентов в университете реализован ряд проектов, а также проведены различные тренинги и семинары. Действующий в нашем университете Международный языковой центр реализовал интенсивные программы по укреплению знаний иностранных языков. Для обеспечения эффективного досуга молодёжи были организованы различные спортивные турниры, интеллектуальные соревнования, концертные программы и просветительские встречи. Одновременно поощряется формирование студенческих организаций и клубов по интересам, а также создаются благоприятные условия для их активного участия в жизни университета.

В течение 2024–2025 учебного года в области научных исследований были достигнуты значительные результаты.

Сотрудниками университета опубликовано 14 статей в международной научной базе SCOPUS, которые вызвали положительный отклик в академическом сообществе. Данные публикации подготовлены в сотрудничестве с учёными из 22 престижных университетов шести стран и вносят значительный научный вклад в достижение десяти целей ООН в области устойчивого развития. Данные результаты, достигнутые за сравнительно короткий период, служат важным показателем укрепления интеграции Карабахского университета как в национальное, так и в международное научное сообщество, подтверждая его стремление стать научно-ориентированным университетом.

В то же время, в рамках сотрудничества с Институтом археологии и антропологии Национальной Академии Наук Азербайджана следует особо подчеркнуть создание в Карабахском университете «Азыхской археологической исследовательской и аналитической лаборатории». Лаборатория оснащена современным оборудованием для микроархеологических анализов в рамках гранта Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики. Эта инициатива способствует изучению древней истории региона и расширению возможностей практических исследований студентов. Таким образом, учебный год 2024–2025 можно рассматривать для Карабахского университета не только как этап его становления, но и как период динамичного развития, академического роста и укрепления позиций вуза, претендующего на ведущую роль в возрождении региона.

Студенты первого года приёма выступают активными участниками возрождения высшего образования и интеллектуального развития Карабаха, в частности, представляют новое поколение, формирующее философию и перспективы многоаспектной академической деятельности вуза. Как уже было отмечено, в 2024–2025 учебном году в университет поступило значительное число студентов с высокими баллами. Лучший результат показал студент, принятый на специальность «Юриспруденция» с баллом 683,8, который также был удостоен президентской стипендии. Кроме того, абитуриент, ставший победителем Республиканской предметной Олимпиады, был зачислен на специальность «Электротехника и электроника» вне конкурса. Эти студенты с высокими показателями могли легко поступить в любые престижные высшие учебные заведения страны.

Однако они сделали выбор в пользу Карабаха, который стал результатом не только академических соображений, но и моральных и гражданских убеждений. Студенты Карабахского университета представляют практически все регионы Азербайджана, что существенно поддерживает миссию учебного заведения, способствуя инклюзивности и укреплению национального единства. Так, студенты достойно представляли университет, демонстрируя высокие результаты на многочисленных конкурсах, форумах, олимпиадах, фестивалях и выставках, проводимых как в республике, так и за её пределами. Что касается гендерного соотношения студентов в учебном заведении, то и там сформирован сбалансированный профиль: 54% составляют молодые парни и 46% — девушки.

Безусловно, достижение всех этих успехов стало возможным благодаря сформированной в университете академической среде, которая сложилась при значительной поддержке государства и плодотворной работе квалифицированного персонала. Основная задача заключается в том, чтобы помимо обеспечения высокого уровня академической успеваемости и мотивации к обучению воспитывать у студентов ценности гражданственности и социальной ответственности, развивать патриотизм, мультидисциплинарное мышление и творческий потенциал. Особое внимание уделяется формированию открытого отношения к современным технологиям и инновациям, развитию командного духа, лидерских качеств, социальной активности, волонтёрства, а также приверженности национальным ценностям и культурной идентичности.

С первого учебного года Карабахский университет предпринял активные и целенаправленные шаги и в области международного сотрудничества, успешно реализовав в сжатые сроки комплекс мероприятий по продвижению своего имени в глобальном пространстве высшего образования. Одной из главных наших целей является формирование высокой академической репутации высшего учебного заведения, представляющего Карабах, на международной арене. В то же время укрепление международного сотрудничества имеет стратегическое значение с точки зрения развития потенциала университета на основе требований современности и передового опыта.

В начальном периоде деятельности были организованы визиты, встречи и мероприятия, направленные на установление партнерских связей с зарубежными университетами, налаживанию представительства в международных образовательных платформах и участия в ряде взаимовыгодных проектов. Первый официальный зарубежный визит руководства университета был осуществлён в братскую Турцию, в ходе которого были налажены важные контакты с университетами Хаджеттепе, Гази и Анкары Хаджи Байрам Вели.

В продолжение этого визита, начало академической деятельности двух влиятельных турецких профессоров в Карабахском университете демонстрирует, что это сотрудничество не только остается на уровне намерений, но и приносит конкретные результаты. В начале 2025 года в рамках визита делегации во главе с Министром науки и образования Азербайджанской Республики в Турцию были детально рассмотрены перспективы сотрудничества с Стамбульским техническим университетом, а также университетами Мармара, Коч и Йылдыз. В результате был подписан официальный меморандум о сотрудничестве с техническим университетом Йылдыз, что очень важно с точки зрения организации совместных проектов, обмена студентами и преподавателями между сторонами и проведения совместных научных мероприятий.

Наряду с этим, участие Карабахского университета в форуме Альянса университетов инициативы «Один пояс - один путь» 2024 года в г. Ланьчжоу (Китайская Народная Республика), а также в конференции и заседании правления Международной ассоциации университетов в Токио продемонстрировали нашу заинтересованность в установлении прочных партнёрских отношений в Азиатском регионе.

Следует отметить и то, что между Карабахским университетом и Мировым сообществом азербайджанских учёных налажено эффективное сотрудничество, в рамках которого утверждён План совместных действий, куда включены важные направления сотрудничества, такие как реализация совместных научно-исследовательских проектов, создание современных лабораторий, проведение онлайн-занятий и семинаров, организация лекций азербайджанских учёных, проживающих за рубежом, а также проведение совместных научных конференций, форумов и симпозиумов. Данное сотрудничество способствует дальнейшему укреплению связей Карабахского университета с диаспорой и Международным сообществом учёных.

Организация международных мероприятий в нашем университете также является важной частью этого процесса. Международная конференция на тему "Модель будущего в обучении медсестер и врачей в Карабахе" и VI Международная конференция по динамике путешествий и туризма послужили повышению международного академического престижа университета. Кроме того, в Карабахском университете состоялся первый день VII Политического форума ADA на тему “К новому мировому порядку”, организованного совместно Университетом ADA и Центром анализа международных отношений, что стало одним из самых значимых и престижных событий текущего учебного года для нашего вуза.

Участие наших студентов и сотрудников в международных мероприятиях, проходящих в Турции, Египте, Китае, Узбекистане, Германии, США, Израиле, Португалии, Грузии и других странах, представляет собой важный этап в укреплении международного признания и достойном представительстве вуза на четырёх континентах.

В числе ключевых задач на ближайшие годы — организация программ двойного диплома по профильным направлениям, создание совместных лабораторий, обмен студентами и преподавательским составом, а также реализация совместных научных исследований и проектов, прежде всего с университетами дружественных и братских стран. Благодаря реализуемым мерам, университет укрепляет свою собственную модель развития и получает расширенный доступ к глобальным академическим платформам, что открывает новые возможности для участия в международных партнерских проектах.

Следует отметить, что Карабахский университет успешно прошел этап значительного развития за короткий срок. В соответствии с приказом Министерства науки и образования утверждён комплексный план действий по подготовке к следующему учебному году, в рамках которого был системно инициирован процесс подготовки.

В план действий включены мероприятия по совершенствованию структуры университета, прогнозированию приёма студентов, созданию новых специальностей и других значимых направлений, реализация которых уже находится на активной стадии.

Стоит особо подчеркнуть, что одной из важных задач, запланированных на предстоящий учебный год, является увеличение количества принятых студентов. В 2025–2026 учебном году планируется приём 1440 студентов в Карабахский университет, что на 300 человек превышает показатель предыдущего года. Наряду с действующими факультетами педагогики, гуманитарных и социальных наук, искусств, экономики, туризма и инженерии, в новом учебном году начнётся подготовка специалистов на вновь созданном факультете Медицины и оздоровительных наук. На факультете будут реализованы 6-летняя программа по специальности «Медицина (лечебное дело)» и 4-летняя программа по специальности «Медицинская сестра (брат)», разработанные совместно местными и зарубежными экспертами на основе международного опыта. Прием студентов на факультет будет осуществляться по 70 плановым местам по специальности «Медицина (лечебное дело)» и 30 местам по специальности «Медицинская сестра (брат)». Как известно, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 7 февраля 2025 года при Карабахском университете было создано публичное юридическое лицо — «Клиника Карабахского университета». Лечебное учреждение создано с целью обеспечения профессиональной подготовки студентов медицинских специальностей вуза, проведения научных исследований в сфере медицины и участия в системе охраны здоровья населения региона.

В рамках предстоящего учебного года в Карабахском университете планируется приём студентов еще по 8 новым специальностям, включая: «Преподавание биологии», «Преподавание химии», «Преподавание географии», «Преподавание истории», «Композиция», «Музыковедение», «Математика», «Дата-аналитика». В результате количество специальностей, которые будут преподаваться в Карабахском университете на уровне бакалавриата, увеличится с 25 до 35. Параллельно с открытием новых специальностей и расширением факультетов идет процесс формирования академического и административного персонала. Информация о вакантных должностях регулярно размещается на официальном веб-сайте Карабахского университета и на его страницах в социальных сетях. При отборе кандидатов на должности основными критериями являются высокий научно-педагогический уровень, наличие международного опыта и ориентация на современные методы обучения.

Ведётся активная работа и по развитию инфраструктуры университета. С учётом увеличения числа студентов и сотрудников осуществляется строительство и капитальный ремонт новых учебных корпусов и студенческих общежитий. Кроме того, в целях эффективной реализации плана приёма разработана и внедрена стратегия активного взаимодействия с абитуриентами. С мая текущего года особое внимание уделяется информационно-просветительской работе, направленной на укрепление связей с абитуриентами и продвижение университета.

В рамках данной деятельности проводятся встречи с абитуриентами и их родителями в различных регионах страны, а также мероприятия по активному участию в национальных и международных образовательных выставках. В результате проведённой информационной кампании отмечается заметный рост интереса и обращений со стороны абитуриентов.

Безусловно, достижение значимых инноваций в кратчайшие сроки стало возможным благодаря ряду ключевых факторов. Важнейшую роль сыграли поддержка со стороны государства, скоординированная работа Министерства науки и образования, а также представительства Президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах. Существенное значение имеет и сотрудничество с международными и местными партнёрами. Неоценим вклад академического и административного персонала, активность студентов и поддержка общества, способствующие становлению университета как динамично развивающегося научно-образовательного центра. Наша основная задача — сделать Карабахский университет ведущим драйвером инновационной и научно-образовательной экосистемы в стране и регионе, сформировать образцовое высшее учебное заведение, ориентированное на устойчивое развитие, студентоцентричность и научные исследования.

Каждый предпринятый шаг и реализованная инициатива составляют неотъемлемую часть стратегического видения Карабахского университета, направленного на формирование его в качестве авторитетного центра высшего образования, играющего ключевую роль в национальном возрождении региона.