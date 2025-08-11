Задержан азербайджанец, привлеченный гражданином Ирана к наркокурьерству - ВИДЕО

В Гарадагском районе задержан человек, привлеченный к наркокурьерству гражданином Ирана через соцсеть Instagram.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, у 33-летнего Мирзы Мирзаева изъято 16 кг 145 г марихуаны.

По словам задержанного, он приобрел наркотики с целью сбыта.

Установлено, что М. Мирзаев ранее также организовывал незаконный оборот наркотиков в Баку через этого человека.

По факту возбуждено уголовное дело, принимаются меры по выявлению и привлечению к ответственности других лиц, действовавших в сговоре с М. Мирзаевым.

Отметим, что за последние 3 месяца в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Гарадагского района из незаконного оборота изъято 94 кг наркотических средств.