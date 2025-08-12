Мадонна обратилась к Папе Римскому с призывом приехать в Газу и спасти детей от войны - ФОТО

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Мадонна разместила на своих официальных страницах в социальных сетях обращение к Папе Римскому Льву XIV с призывом лично приехать в сектор Газа, чтобы помочь детям, страдающим от войны.

«Ваше Святейшество, прошу Вас посетить Газу и принести свет детям, пока ещё не поздно. Как мать, я не могу оставаться равнодушной к их страданиям. Дети всего мира принадлежат каждому из нас. Вы - единственный из нас, кому невозможно отказать во въезде. Необходимо полностью открыть гуманитарные коридоры для спасения этих невинных детей. Времени остаётся очень мало» - пишет Мадонна, обращаясь к Папе Римскому с просьбой подтвердить его намерение посетить Газу.

Певица также подчеркнула, что «политика не может изменить ситуацию и только сознание способно на это», отметив, что именно поэтому она обратилась к Папе Римскому.

Примечательно, что данное обращение было опубликовано Мадонной в день рождения ее старшего сына Рокко Ричи, поздравляя которого, певица отмечает следующее: «Считаю, что лучший подарок, который я могу сделать ему как мать - это попросить всех сделать всё возможное, чтобы помочь спасти невинных детей, оказавшихся в зоне боевых действий в Газе. Не обвиняю никого, не ищу виноватых и не принимаю чью-либо сторону. Все страдают. В том числе матери заложников. Я молюсь о том, чтобы и их освободили. Просто пытаюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы эти дети не умерли от голода».

Также певица призвала поклонников делать пожертвования в помощь страдающим от военных действий в Газе.