Ройа Айхан откровенно о детской травме: «Боялась, что нас выселят за неоплату аренды дома…» - ВИДЕО

В эфире программы «Günə Uğurla» народная артистка Азербайджана Ройа Айхан рассказала о детской травме.

Ройа заявила в эфире, что ее детство было трудным, призвав молодежь, несмотря ни на какие трудности не отказываться от поставленных перед собой целей: «Не хочу даже вспоминать свое детство. Не хочу возвращаться в тот период своей жизни. У меня была детская травма – я хотела видеть своих родителей счастливыми, хотела, чтобы у них был собственный дом. Боялась, что к нам постучатся за оплатой аренды, а у нас не будет денег…»

Народная артистка подчеркнула, что у ее семьи были замечательные соседи, которых она никогда не забудет: «Они делились с моей семьей продуктами, посылали много чего на праздники, чтобы у нас было все».

Читайте по теме:

Ройа стала самой популярной певицей Азербайджана на YouTube в 2025 году - ВИДЕО

Айгюн Кязимова рассказала, какой главный совет дала бы себе маленькой с высоты прожитых лет – ВИДЕО