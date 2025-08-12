Тофик Алиев завоевал серебряную медаль на Всемирных играх в Китае - ВИДЕО

Тофик Алиев стал обладателем серебряной медали на Всемирных играх в Китае, заняв второе место в соревнованиях по тамблингу.

Это позволило увеличить число наград в копилке Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на İdman.biz, наш спортсмен набрал 30,500 балла, уступив в финале американцу Кейдену Брауну. «Бронза» досталась британцу Фреду Тигу.

На данный момент у сборной Азербайджана три серебряные медали. Накануне медали также завоевали каратистка Ирина Зарецкая и акробатический дуэт Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев.

Отметим, что Всемирные игры продлятся до 17 августа. Азербайджан на них представляют 14 спортсменов (11 мужчин и 3 женщины) в 6 видах спорта: акробатической гимнастике, аэробике, тамблингу, карате, ушу и кикбоксингу.