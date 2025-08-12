​​​​​​​Певец Niletto отдыхает в Баку – ВИДЕО

Известный российский исполнитель Niletto присоединился к звездному отдыху в столице Азербайджана.

Об этом в своих Instagram Stories рассказал рэпер Джиган, который вместе с семьей проводит время на побережье Каспийского моря - позже сам Niletto поделился в Stories кадрами с отдыха в Баку.

Отметим, что в азербайджанской столице также отдыхает хип-хоп исполнитель Loc-Dog – ранее все трое артистов недавно выпустили совместный трек под названием «Дорого», который уже набирает популярность среди поклонников.

