Армения

В Армении стартуют армяно-американские военные учения

First News Media11:38 - Сегодня
В Армении стартуют армяно-американские военные учения

Недельные армяно-американские военные учения Eagle Partner стартуют сегодня в Армении.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении, до 20 августа будет проходить подготовка армянских военных к участию в международных миротворческих миссиях.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Маневры предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на операции, связанные с медицинской эвакуацией.

Заявленные цели учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении.

Eagle Partner проводится в Армении ежегодно с 2023 года.

Нынешние учения проходят на фоне активизации армяно-американских взаимодействия. В частности, во время визита в США 7-8 августа премьер Армении Никол Пашинян заявил, что двусторонние отношения вышли на максимально высокий уровень.

Активизация США на Южном Кавказе вызывает обеспокоенность соседнего Ирана. В частности, президент этой страны Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пашиняном предупредил о соблюдении бдительности в отношении возможных действий со стороны США, которые могут преследовать гегемонистские цели в регионе под прикрытием «экономических инвестиций и заявлений о сохранении мира».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке соседей – России, Ирана, Турции. По ее мнению, подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий.

