В Баку известный блогер попал в ДТП - ВИДЕО

В посёлке Бина города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент был зарегистрирован 12 августа в районе, известном как совхоз Судчулук.

В результате аварии автомобиль марки BMW потерял управление и врезался в фонарный столб. Причиной ДТП стало то, что на большой скорости перед BMW выскочил другой автомобиль.

В результате столкновения с фонарным столбом транспортное средство получило материальный ущерб, а водитель отделался лёгкими телесными повреждениями.

Автомобилем управлял Джасарат Джавадов, известный как TikTok-блогер под псевдонимом "Po jizni Cesi".