 В Баку известный блогер попал в ДТП - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку известный блогер попал в ДТП - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:25 - Сегодня
В Баку известный блогер попал в ДТП - ВИДЕО

В посёлке Бина города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент был зарегистрирован 12 августа в районе, известном как совхоз Судчулук.

В результате аварии автомобиль марки BMW потерял управление и врезался в фонарный столб. Причиной ДТП стало то, что на большой скорости перед BMW выскочил другой автомобиль.

В результате столкновения с фонарным столбом транспортное средство получило материальный ущерб, а водитель отделался лёгкими телесными повреждениями.

Автомобилем управлял Джасарат Джавадов, известный как TikTok-блогер под псевдонимом "Po jizni Cesi".

Поделиться:
500

Актуально

Точка зрения

«Президент Трамп - Президент мира»: Что делает американского лидера достойным ...

Xроника

Президент Албании направил поздравительное письмо азербайджанскому лидеру

Политика

В МИД РФ отреагировали на сообщения о возможности поставок оружия из ...

Общество

Посол Украины поблагодарил Азербайджан

Общество

Дикие лисы, содержавшиеся в ресторане, выпущены на свободу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Шабране задержан наркофермер

Минздрав предупреждает: В частных клиниках Баку используют нелегальные ботокс и филлеры

В Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Ребёнок, родившийся в бакинском метро, получил право бесплатного проезда на 25 лет

Установлены личности подвергшихся нападению шакала в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Объявлена дата выплаты пенсий за август

Посольство Азербайджана во Франции сделало заявление о ситуации с семьей, у которой отобрали детей

Последние новости

«Самой уродливой собакой в мире» 2025 года стала она - ФОТО

Сегодня, 18:03

В России официально ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp

Сегодня, 17:48

Дикие лисы, содержавшиеся в ресторане, выпущены на свободу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:44

Сирия и Турция заключили военное соглашение

Сегодня, 17:42

Вучич не намерен еще раз баллотироваться на пост президента

Сегодня, 17:10

В Шабране задержан наркофермер

Сегодня, 17:08

Минздрав предупреждает: В частных клиниках Баку используют нелегальные ботокс и филлеры

Сегодня, 16:58

Трамп: «Даже если бы мне бесплатно достались Москва и Ленинград, СМИ назвали бы это плохой сделкой»

Сегодня, 16:55

В Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО

Сегодня, 16:50

Восточный Казахстан и Азербайджан наладят сотрудничество

Сегодня, 16:41

В Баку известный блогер попал в ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Президент Албании направил поздравительное письмо азербайджанскому лидеру

Сегодня, 16:20

Известного поэта Мамеда Исмаила экстренно госпитализировали

Сегодня, 16:15

Самвел Карапетян анонсировал создание в Армении оппозиционного движения

Сегодня, 16:10

Утверждён план приёма студентов по I группе на следующий учебный год

Сегодня, 16:05

«Президент Трамп - Президент мира»: Что делает американского лидера достойным Нобелевской премии

Сегодня, 16:00

В Азербайджане выявили партию японских напитков с просрочкой и несоответствиями - ФОТО

Сегодня, 15:55

Внутриполитическая ситуация в Армении (август 2025): мир или реванш?

Сегодня, 15:50

В Беларуси на учениях отработают ядерное оружие и «Орешник»

Сегодня, 15:40

В МИД РФ отреагировали на сообщения о возможности поставок оружия из Азербайджана в Украину

Сегодня, 15:30
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06