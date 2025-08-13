Трамп проведет встречу с Зеленским дистанционно

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс 13 августа проведут дистанционные переговоры с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Встреча пройдет в два этапа: сначала переговоры ЕС с Зеленским, затем присоединение американской делегации. Позже состоится отдельный звонок Зеленского со странами-партнерами.

«Переговоры предваряют саммит Трампа и Путина на Аляске, где обсудят прекращение боевых действий», — утверждает NBC.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.