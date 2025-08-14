Временно закрывается парковка у Бакинского железнодорожного вокзала

Парковочная служба Бакинского железнодорожного вокзала временно приостанавливается из‑за строительства вентиляционной шахты метро.

В рамках подготовительных работ к строительству тоннеля длиной около 200 метров вокруг станции метро «28 Мая» начинается строительство вентиляционной шахты рядом с Бакинским железнодорожным вокзалом, выполняемое ОАО «Азербайджанские железные дороги», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу АЖД.

Одна из строительных площадок расположена на обновленной автостоянке для встреч и проводов пассажиров на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашкая возле Бакинского железнодорожного вокзала – в целях соблюдения требований безопасности территория будет ограждена, а парковочная служба временно приостанавливается.

Отмечается, что пассажиры смогут попасть на территорию вокзала через верхнюю часть шлагбаума на стоянке и через другие входы.

Строительные работы не будут препятствовать работе Бакинского железнодорожного вокзала и движению поездов АЖД по графику.