Общество

Cуд выес решение по делу обвиняемого в подготовке покушения на госдеятелей Азербайджана

First News Media19:00 - Сегодня
Cуд выес решение по делу обвиняемого в подготовке покушения на госдеятелей Азербайджана

Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Эльшана Наджафова, обвиняемого в покушении на жизнь государственного или общественного деятеля.

Как сообщает Trend, решение было принято сегодня в Бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Габиля Мамедова.

На основании решения апелляционная жалоба не была удовлетворена, а приговор суда первой инстанции остался без изменений.

Напомним, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльшан Наджафов был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Э. Наджафов был задержан в сентябре 2023 года в ходе спецоперации, проведённой Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно обвинению, он, вступив в сговор с гражданином Азербайджанской Республики, проживающим за рубежом, планировал теракт на общественном мероприятии. Целью преступления были иностранные государственные чиновники, а также государственные и общественные деятели Азербайджана. В материалах дела имеются аудиозаписи, подтверждающие решимость Наджафова, которыми он делился со своим сообщником. Последний, в частности, утверждал, что в случае гибели при исполнении плана, Наджафов будет считаться "шехидом".

Однако благодаря своевременным действиям сотрудников СГБ, план преступления был сорван, а сам Наджафов - оперативно задержан.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 28 и 277 (подготовка покушения на жизнь государственного или общественного деятеля), 214-2 (публичные призывы к терроризму), 167-3.1 (изготовление, хранение или сбыт религиозно экстремистских материалов, то есть материалов, призывающих к осуществлению религиозно экстремистской деятельности или оправдывающих такую деятельность или оправдывающих необходимость такой деятельности), а также другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

