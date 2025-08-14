Мухтар Бабаев: Конференция COP29 подтвердила силу международного сотрудничества

Для борьбы со сложными вызовами, связанными с изменением климата, сегодня как никогда важно международное сотрудничество. Председательство Азербайджана на COP29 стало практическим примером того, как государства посредством совместной деятельности могут достичь исторических соглашений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев в интервью влиятельной газете «Аш-Шарк аль-Аусат» (Саудовская Аравия), издающейся в Лондоне.

«Конференция COP29 показала, что многосторонние процессы могут дать конкретные результаты и страны могут договориться. Новая финансовая цель обеспечит триллионы долларов на действия по борьбе с изменением климата, а установленные правила для углеродных рынков призваны обеспечить высокую прозрачность. Эти успехи доказывают, что международное партнерство – самый эффективный способ борьбы с климатическим кризисом», - подчеркнул Мухтар Бабаев.

В то же время в статье говорится, что в этом году будет продолжена активная деятельность на глобальной арене, основанная на исторических результатах COP29. Международный семинар ОПЕК стал значимой платформой для сотрудничества по ключевым вопросам энергетического перехода, включая энергетические сети, системы хранения, коридоры и водород.

Подчеркивается, что в последние годы государства более четко осознают важность баланса между энергетической безопасностью и климатическими целями. Энергетический кризис 2022 года показал, что энергия должна быть устойчивой, надежной и по доступной цене. В противном случае общественная поддержка социально-экономического развития и климатических мер ослабнет.

Отмечается, что на COP29 Азербайджан стремился создать инклюзивную среду, в которой будут заслушаны позиции всех сторон.

Коснувшись месседжа Президента Ильхама Алиева, Мухтар Бабаев отметил, что богатые природными ресурсами страны должны быть в авангарде борьбы с изменением климата. Сегодня национальные климатические планы предоставляют благоприятные возможности для проектирования энергетических систем будущего.

В публикации высоко оценена роль стран-производителей нефти Ближнего Востока и Азии в климатической дипломатии. Доводится до внимания, что председательство Египта на COP27 проложило путь к созданию Фонда для возмещения потерь и ущерба, Саудовская Аравия на протяжении десятилетий играла «неоценимую» роль в переговорах, а Объединенные Арабские Эмираты достигли на COP28 исторического консенсуса в первой глобальной оценке Парижского соглашения. Председательство Азербайджана на COP29 достигло самой масштабной финансовой цели в истории. По словам Мухтара Бабаева, страны региона будут играть ведущую роль в глобальном энергетическом переходе, как в силу их непосредственной подверженности воздействию изменения климата, так и ввиду наличия у них ресурсов, капитала и опыта.

Мухтар Бабаев разъяснил снижение критики традиционных источников энергии усилением понимания того, что энергетический переход должен осуществляться «справедливо, поэтапно и сбалансированно». Он сказал, что в ходе процесса COP достигнут реальный прогресс в предотвращении изменения климата. Если до Парижского соглашения повышение температуры прогнозировалось на уровне более чем 4 градуса, то сегодня оно находится на отметке ниже 3 градусов.

Говоря о подготовке к COP30, Мухтар Бабаев отметил, что в настоящее время основное внимание направлено на выполнение обязательств по Бакинской декларации. Эти обязательства включают мобилизацию до 2035 года средств в размере 300 миллиардов долларов США ежегодно, удвоение климатического финансирования, поддержку мер по адаптации и помощь в разработке планов действий по борьбе с изменением климата нового поколения.

Мухтар Бабаев довел до внимания, что в 2026 году Азербайджан примет Всемирный форум городов и продолжит координировать вопросы климата с мирной повесткой.