Пашинян: Подписанные в Вашингтоне документы принесут Ирану и России ощутимые выгоды

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что подписанные в Вашингтоне соглашение и декларация принесут Ирану и России весьма ощутимые выгоды.

Как передает 1news.az, об этом Пашинян заявил в интервью Fox news.

Пашинян отметил, что не ожидает сопротивления со стороны Москвы и Тегерана в отношении мирного соглашения, заключенного при посредничестве США, и проекта транспортного коридора с Азербайджаном.

"Когда это соглашение будет реализовано, Иран получит доступ к железнодорожной инфраструктуре от Персидского залива до Черного моря. Россия и Иран смогут наладить железнодорожное сообщение между двумя странами", — заявил он.