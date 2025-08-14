Трамп поддержал иск жены против сына Байдена

Президент США Дональд Трамп и интервью радио Fox News поддержал подачу своей супругой Меланьей судебного иска против сына бывшего американского лидера Хантера Байдена на $1 млрд по обвинению в клевете.

«Я думаю, что нужно идти вперед», — заявил он.

До этого Байден-младший ответил на требование Меланьи Трамп извиниться перед ней за слова, что с супругом ее якобы познакомил финансист Джеффри Эпштейн. Он заявил, что не будет извиняться и отметил, что опирался на данные СМИ и высказывания писателя Майкла Вулфа, который якобы брал интервью у Эпштейна.