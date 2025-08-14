Алла Пугачева отказывается от российского гражданства - СМИ

Певица Алла Пугачева якобы отказалась от российского гражданства и подала соответствующие документы в посольство РФ в Израиле.

Как передают российские Telegram-каналы, процедура, по их данным, проходила в закрытом режиме без посторонних лиц, а артистка вошла в здание через отдельный вход. Рассмотрение документов может занять несколько месяцев, однако в отдельных случаях процесс проходит быстрее.

Источники утверждают, что причиной такого шага могло стать возможное уголовное дело в России. Напомним, в 2022 году Пугачева получила гражданство Израиля и выступила против боевых действий в Украине.

В то же время глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в комментарии сайту "Страсти" заявил, что эта информация, вероятнее всего, является фейком. По его словам, Пугачева не откажется от российского паспорта как минимум до окончания конфликта в Украине, так как, как и другие уехавшие артисты, надеется вернуться.

Бородин призвал дождаться официальных заявлений, отметив, что подобные фейки могут распространять специально для улучшения имиджа певицы, чтобы она смогла использовать ситуацию в свою пользу и предстать в образе патриотки.