«Сабах» выбыл из Лиги конференций

Бакинский «Сабах» завершил выступление в квалификации Лиги конференций.

Как передает İdman.biz, в ответном матче третьего квалификационного раунда еврокубка в Баку «совы» проиграли болгарскому «Левски» со счетом 0:2. Первый матч в Софии завершился также поражением бакинцев со счетом 0:1.

Хозяева поля пропустили по голу в каждом тайме. На 40-й минуте после провала в обороне Кирилов вывел болгар вперед - 0:1.

В концовке матча «Сабах» пропустил второй мяч (0:2) от болгар и попрощался с еврокубками.