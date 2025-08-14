Мингячевирское водохранилище превратили в стихийный пляж - ВИДЕО

Мингячевирское водохранилище используется как пляж.

Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

На видео видно, что группа людей отдыхает на берегу Мингячевирского водохранилища, некоторые даже приносят с собой арбузы и другие продукты. Такое поведение людей, которые в жаркие летние дни ищут прохлады в воде, было неоднозначно воспринято в социальных сетях.

Мингячевирское водохранилище является одним из крупнейших водоёмов в стране и используется в основном для снабжения питьевой водой, производства энергии и мелиорации. Насколько уместны такие действия?

В ответ на запрос BAKU.WS в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии при Министерстве здравоохранения сообщили, что организация не давала официального разрешения на использование Мингячевирского водохранилища в качестве пляжа:

«Согласно статье 18 Закона Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», использование водоёмов для купания и отдыха возможно только в случае их соответствия санитарным нормам, установленным государственной санитарно-эпидемиологической службой. В настоящее время государственная санитарно-эпидемиологическая служба не выдавала официального разрешения или положительного заключения на использование какой-либо части Мингячевирского водохранилища в качестве пляжа».

Отмечается, что согласно статье 77 Водного кодекса Азербайджанской Республики, использование водных объектов в рекреационных, туристических и пляжных целях возможно только в порядке, предусмотренном законодательством. При этом статья 48 Земельного кодекса определяет правила использования и охраны прибрежных территорий водных объектов.

Что касается организации пляжных зон, в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что этот вопрос регулируется местными исполнительными органами:

«В соответствии со статьёй 6.2.7 Закона «О местных исполнительных органах», организация и функционирование пляжных территорий входят в компетенцию местных исполнительных органов».