Общество

Азербайджанскому манату 33 года - ФОТО

First News Media09:55 - Сегодня
Азербайджанскому манату 33 года - ФОТО

Со дня введения в обращение азербайджанского маната прошло 33 года.

Как напоминает Report, после обретения Азербайджаном независимости в конце прошлого века указом тогдашнего президента Абульфаза Эльчибея "О выпуске в обращение национальной валюты" от 15 июля 1992 года была заложена основа создания азербайджанского маната.

В августе 1992 года введены в обращение купюры номиналом 1, 10 и 250 манатов, в ноябре – монеты номиналом 5, 10, 20 и 50 гяпиков, в декабре - купюры номиналом 5 манатов, а в марте 1993 года - купюры в 50, 100, 500 и 1 000 манатов. Первые деньги Азербайджана были напечатаны Центробанком Франции. С августа 1992 года по январь 1994 года на территории страны были в обращении как манаты, так и рубли, 1 манат был эквивалентен 10 рублям. Указом президента Гейдара Алиева от 11 декабря 1993 года "Об объявлении национальной валюты единственным платежным средством на территории республики" Азербайджан вышел из рублевой зоны. Таким образом, Национальный банк приступил к осуществлению независимой денежной и курсовой политики.

Тем не менее, в тяжелых экономических условиях того времени было невозможно поддерживать стабильный курс национальной валюты. Манат стремительно дешевел по отношению к другим иностранным валютам. Если в начале 1994 года 1 доллар стоил 118 манатов, то уже через год это соотношение выросло до 4 182 манатов. Это ускорялось за счет введения в обращение купюр более крупного номинала. Так, в 1994 году была выпущена в обращение купюра номиналом 10 000 манатов, в 1996 году - 50 000 манатов.

7 февраля 2005 года президент Ильхам Алиев подписал указ о деноминации национальной валюты. В соответствии с указом, с 1 января 2006 года на территории Азербайджана началось использование новых манатов. Деноминация была проведена в масштабе 1:5000, в течение года параллельно обращались старые и новые деньги. С 1 января 2007 года Азербайджан полностью перешел на новый манат. В обращение были введены купюры номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 манатов и металлические денежные знаки номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50 гяпиков.

Дизайн нового маната выполнил дизайнер австрийской компании OeBS, автор евро Роберт Калина. Денежные знаки нового поколения напечатаны при технической поддержке Национального банка Швейцарии. Долгие годы азербайджанский манат оставался самой сильной и стабильной валютой Южного Кавказа, однако спустя 20 лет - 21 февраля 2015 года подвергся резкому изменению курса. В этот день Центробанк Азербайджана объявил о девальвации национальной валюты на 34%. Причиной стало резкое снижение цен на нефть на мировом рынке. В конечном итоге официальный курс доллара повысился с 0,78 до 1,05 AZN/USD. Удерживать курс долгое время не представлялось возможным на фоне продолжающегося падения цен на нефть и снижения поступающей в страну долларовой массы.

21 декабря 2015 года ЦБА в качестве выхода из ситуации принял решение о переходе на режим плавающего курса. Официальный курс вырос до 1,55 AZN/USD. В новой ситуации курс доллара и других иностранных валют по отношению к манату определяется в зависимости от спроса на национальною валюту. К примеру, наиболее высокий курс после перехода на режим плавающего курса был зафиксирован 1-2 февраля 2017 года, когда 1 доллар торговался по 1,92 маната. 25-26 мая 2016 года стоимость доллара упала до минимального значения - 1,49 AZN/USD.

На сегодняшний день официальный курс равен 1,7000 AZN/USD и это курс остается неизменным с 7 марта 2018 года.

