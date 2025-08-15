Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью «СССР» - ВИДЕО

Журналисты на Аляске запечатлели министра иностранных дел России Сергея Лаврова в сером свитшоте, на котором под черным жилетом угадывается надпись «СССР», сообщает ТАСС.

Кадры с Лавровым, который идет от автомобиля в гостиницу в Анкоридже, опубликовали в своем Telegram-канале «Известия».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Тема встречи – прекращение российско-украинской войны.

Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом.