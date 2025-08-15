МВД Азербайджана призывает водителей к осторожности в сезон отпусков - ВИДЕО

В связи с летними каникулами и сезоном в целом наблюдается рост числа людей, которые на выходные отправляются из столицы в другие города и районы Азербайджана для отдыха.

«К сожалению, на дорогах мгновенная невнимательность нередко приводит к авариям, оборачивающимся тяжёлыми трагедиями», - говорится в обращении МВД, в котором граждан призывают соблюдать нижеприведенные правила безопасности для того, чтобы обезопасить себя от рисков и предотвратить несчастные случаи.

Основные правила безопасности следующие:

- Перед поездкой проверьте техническое состояние автомобиля;

- Не садитесь за руль в состоянии опьянения;

- Пользуйтесь ремнём безопасности;

- Не превышайте скоростной лимит;

- Выбирайте скорость в соответствии с типом дороги и погодными условиями;

- Соблюдайте дистанцию до движущегося впереди автомобиля;

- Соблюдайте правила обгона;

- Избегайте использования телефона и любых факторов, отвлекающих внимание;

- По возможности отправляйтесь в путь в ранние часы дня.

«Всегда есть два выбора: либо, соблюдая правила дорожного движения, вы благополучно добираетесь до места назначения, либо, пренебрегая ими, приближаетесь к последнему пункту пути. Не забывайте, что аварии происходят не случайно, а по вине халатности и безответственности водителей. Руль - в ваших руках, чтобы вы и ваши близкие добрались до места живыми и невредимыми. Соблюдайте правила дорожного движения и безопасности - не подвергайте свою жизнь опасности!» - отмечают в МВД.