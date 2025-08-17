 Прогноз погоды на понедельник: преимущественно без осадков | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Прогноз погоды на понедельник: преимущественно без осадков

First News Media14:15 - Сегодня
Прогноз погоды на понедельник: преимущественно без осадков

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 18 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков преимущественно не ожидается. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-24°, днем – 27-32° тепла. Атмосферное давление снизится с 759 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха: ночью – 70-75%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем – 31-36°, в горах: ночью – 10-15°, днем – 20-25° тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
479

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Индонезии

Общество

Прогноз погоды на понедельник: преимущественно без осадков

Lifestyle

Муслим Магомаев: Биография легендарного азербайджанского артиста в фотографиях ...

Мнение

Анкоридж как акт отчаяния: почему Путин прилетел на встречу с Трампом

Общество

Прогноз погоды на понедельник: преимущественно без осадков

Писатель Видади Бабанлы похоронен в Газахе

В Воронеже снова задержали азербайджанского предпринимателя

Карабахский университет стал победителем Азербайджанского национального конкурса Enactus - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Баку демонтировали незаконный балкон на фасаде новой многоэтажки - ФОТО

В Баку известный психолог скончалась после пластической операции

Почему в Азербайджане выросли выплаты пенсий?

Погода на среду: В Азербайджане ожидаются интенсивные ливни

Последние новости

В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь в ресторане

Сегодня, 16:00

Премьер Британии присоединится к Зеленскому на встрече с Трампом

Сегодня, 15:40

Путин назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

В Турции продолжается борьба с лесными пожарами

Сегодня, 15:00

Фон дер Ляйен поедет в США на встречу Зеленского и Трампа

Сегодня, 14:40

Прогноз погоды на понедельник: преимущественно без осадков

Сегодня, 14:15

«Бавария» переиграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии

Сегодня, 13:51

В Индонезии не менее 29 человек пострадали при землетрясении магнитудой 6,0 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:28

Президент «Барселоны» Лапорта: мы нашли решения, чтобы зарегистрировать двух новых игроков

Сегодня, 13:15

Писатель Видади Бабанлы похоронен в Газахе

Сегодня, 12:50

В России могут запретить трудовым мигрантам приезжать с семьями

Сегодня, 12:26

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Индонезии

Сегодня, 11:53

Израиль заявил об атаке на энергетический объект хуситов в районе Саны

Сегодня, 11:26

Не менее восьми человек погибли в результате наводнения в Китае

Сегодня, 10:57

Премьер Италии может присоединиться ко встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

Сегодня, 10:30

СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья короля Карла III

Сегодня, 10:15

Муслим Магомаев: Биография легендарного азербайджанского артиста в фотографиях и цитатах - ФОТО

Сегодня, 10:00

Протестующие в Сербии подожгли здание правящей партии

Сегодня, 09:30

В МИД Франции выступили против демилитаризации Украины

Сегодня, 09:15

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у острова Японии

Сегодня, 09:00
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06