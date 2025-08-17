 В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги - ФОТО

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утвержденным министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым, 17 августа в Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос на плац боевых знамен, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Новобранцы торжественно принесли военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.

Выступившие на церемониях представители Министерства обороны и командиры воинских частей поздравили новобранцев со знаменательным днем, призвали их быть верными Родине, государству, Верховному главнокомандующему и военной присяге, служить образцово, глубоко постигать секреты вооружения и техники, постоянно повышать боевую подготовку, точно и своевременно выполнять приказы и указания командно-начальствующего состава, и быть готовыми в любой момент защитить наши земли.

Выступившие на церемониях родители новобранцев выразили гордость за то, что их сыновья с честью несут службу перед Родиной, и поблагодарили главу государства, а также руководство Министерства обороны за созданные условия.

Церемонии принесения присяги завершились торжественным шествием военнослужащих перед трибунами.

