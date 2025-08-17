Рубио заявил, что сделка по Украине потребует уступок со стороны Москвы и Киева
Для заключения мирного соглашения по Украине каждой из сторон придется пойти на уступки, заявил в эфире NBC News госсекретарь США Марко Рубио.
Он добавил, что именно по этой причине украинский президент Владимир Зеленский 18 августа прилетает в Вашингтон.
Дипломат упомянул, что российская сторона, в отличие от США и Украины, выступает за полноценное мирное соглашение без перемирия в качестве промежуточного шага.
Источник: Gazeta.Ru
