Рубио заявил, что сделка по Украине потребует уступок со стороны Москвы и Киева

Для заключения мирного соглашения по Украине каждой из сторон придется пойти на уступки, заявил в эфире NBC News госсекретарь США Марко Рубио.

Он добавил, что именно по этой причине украинский президент Владимир Зеленский 18 августа прилетает в Вашингтон.

Дипломат упомянул, что российская сторона, в отличие от США и Украины, выступает за полноценное мирное соглашение без перемирия в качестве промежуточного шага.

Источник: Gazeta.Ru