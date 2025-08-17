Фон дер Ляйен заявила о необходимости гарантий безопасности для Украины и Европы

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 17 августа заявила, что Европе и Украине нужны гарантии безопасности.

«У нас должны быть надежные гарантии безопасности для защиты жизненно важных интересов как Украины, так и Европы. Украина должна быть в состоянии отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность», — сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

По словам главы ЕК Украина должна стать «стальным дикобразом, неудобным для потенциальных захватчиков».

Источник: Iz.Ru