Фон дер Ляйен заявила о необходимости гарантий безопасности для Украины и Европы

First News Media19:30 - Сегодня
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 17 августа заявила, что Европе и Украине нужны гарантии безопасности.

«У нас должны быть надежные гарантии безопасности для защиты жизненно важных интересов как Украины, так и Европы. Украина должна быть в состоянии отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность», — сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

По словам главы ЕК Украина должна стать «стальным дикобразом, неудобным для потенциальных захватчиков».

Источник: Iz.Ru

