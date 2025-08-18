В Баку начала работу новая Детская туберкулёзная больница - ФОТО

При Центре заболеваний лёгких начала работу новая Детская туберкулёзная больница.

TƏBİB начал реализацию ряда мер по усилению контроля за туберкулёзом среди детей и повышению качества медицинских услуг в этой сфере, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

В последние годы, несмотря на то, что случаи заражения туберкулёзом среди детей по стране остаются стабильными, эта проблема считается глобальной в сфере здравоохранения. Поэтому TƏBİB придаёт особое значение созданию или реорганизации медицинских учреждений в соответствии с современными требованиями, чтобы заболевание постоянно находилось под контролем.

При Центре заболеваний лёгких начала работу новая Детская туберкулёзная больница, организованная в здании, ранее использовавшемся для других целей, после проведения реструктуризации, полной модернизации инфраструктуры и приведения его в соответствие с требованиями специализированной сферы.

В Детской туберкулёзной больнице, обновлённой с учётом современных стандартов здравоохранения и образования для детей, созданы все необходимые условия для организации качественного обслуживания. В медицинском учреждении проводится обследование и диагностика детей, заражённых туберкулёзом или находящихся под подозрением на заболевание, оказывается лечение в стационаре на основе индивидуальных планов терапии, а также обеспечивается продолжение обучения и социальная реинтеграция в общество.

Общая площадь комплекса составляет 2800 квадратных метров. Больница включает трёхэтажное административное здание и стационарное отделение на 45 коек. Здесь работают реанимационное и отделение интенсивной терапии, оснащённые современным медицинским оборудованием, кабинеты амбулаторного приёма, лаборатории и отделения инструментальной диагностики, а также различные вспомогательные службы.

Чтобы дети не отставали от учёбы, в больнице созданы специальные классы с условиями, соответствующими санитарным и образовательным нормам. Обучение ведут учителя школы, к которой прикреплено медицинское учреждение, что обеспечивает непрерывность образовательного процесса для детей, проходящих лечение.

В административном здании для эффективной организации работы установлена электронная система управления с высокоскоростным интернетом и современным компьютерным оборудованием, позволяющая гражданам получать медицинские услуги быстрее и удобнее. В больнице также функционируют буфет-столовая, хозяйственные и технические службы, котельная, прачечная, склады и другие вспомогательные объекты инфраструктуры.

«Созданная современная инфраструктура имеет большое значение для раннего выявления туберкулёза у детей и эффективного лечения, а также считается важным этапом в борьбе с детским туберкулёзом в стране», - отмечают в TƏBİB.