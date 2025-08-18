 Фархад Мамедов: Россия поднимает уровень напряженности, который не может остаться без ответа Баку | 1news.az | Новости
Политика

First News Media13:25 - Сегодня
Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Очередной преднамеренный удар по инфраструктуре SOCAR в Украине со стороны ВС России...

Напомним, что после первых ударов Азербайджан сигнализировал, что может снять ограничения на поставки/продажу вооружений Украине. Логика проста: если Москва делает то, чего не делала за все весь период вторжения в Украину, то и Баку начнет делать то, чего не делал прежде...

Также нынешний преднамеренный удар российской военщины произошел после объявления со стороны вице-премьера Оверчука о проведении очередной межправительственной комиссии на этой неделе в Москве. Предыдущее заседание проходило в прошлом году в августе в Баку.

Оверчук не делал бы такого заявления, если бы не было согласия из Баку. То есть, Баку пошел на проведение межправкомиссии, несмотря на «сложный период» во взаимоотношениях. Предположу, что это могло бы стать предтечей для контакта на высшем уровне в Пекине в конце месяца.

Прибавим еще и недавнее высказывание Президента Азербайджана американским СМИ, где было подчеркнуто, что Баку считает, что гражданский самолет AZAL был сбит со стороны ВС РФ не преднамеренно.

Однако повторный преднамеренный удар оккупационных войск России по инфраструктуре SOCAR!

Наряду с этим, в регионах России происходят точечные аресты азербайджанцев, каждый день общественное мнение России разогревается очередными ксенофобскими, азербайджанофобскими и нацистскими по содержанию заявлениями второсортных политиков и общественных деятелей, которые находят широкое распространение в СМИ России.

Итак, видим, что в условиях отсутствия политического диалога между столицами, в Москве сформировались две линии поведения в отношении Баку: конфронтационная и пытающаяся наладить контакт. Каждый раз, когда намечаются какие-то шаги по сглаживанию острых углов, реализуются провокации, приводящие к еще большей напряженности. Данные линии поведения опять же условные, так как координирующий центр в Москве один - Кремль.

Такое поведение знакомо Баку. То же самое происходит в Иране, когда разные ветви власти проводят в отношении Азербайджана взаимоисключающую линию поведения.

Но Россия не Иран... В Москве большая централизация, нежели в Иране.

Подождем ответа Баку... Состоится ли межправкомиссия в Москве?!

Если Азербайджан в ответ на преднамеренные удары оккупационных войск России в Украине по инфраструктуре SOCAR начнет продажу оружия в Украину, то Азербайджан попадает в список недружественных стран России, со всеми вытекающими последствиями из российского законодательства. Это приведет и к этническим погромам азербайджанцев в России со стороны правоохранительных структур РФ. Москва на это способна.

Таким образом, в преддверии возможного контакта в Пекине Россия поднимает уровень напряженности, который не может остаться без ответа Баку. Главный вопрос - как и когда отвечать?!

