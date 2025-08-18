Арестованы лица, проводившие религиозные обряды в общественном месте

Полиция провела операцию на основании информации о незаконных действиях группы лиц, пытавшейся провести под видом массового религиозного обряда и мероприятия акцию в общественном месте с интенсивным движением транспорта и пешеходов в Хазарском районе Баку.

Как сообщает пресс-служба МВД, задержаны признанные виновными в совершении вышеуказанных незаконных действий Нигяр Багирова, 1987 года рождения, Айтен Ибрагимова, 1984 года рождения, Шахла Фараджова, 1981 года рождения, Хошгедем Гулиева, 1975 года рождения, Шаргия Садыгова, 1994 года рождения, и Арзу Гусейнова, 1973 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, 6 указанных лиц привлечены к следствию в качестве обвиняемых.

Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.