 В Карабахском университете завершилась VII Летняя школа тюркологии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Карабахском университете завершилась VII Летняя школа тюркологии

First News Media19:45 - Сегодня
В Карабахском университете завершилась VII Летняя школа тюркологии

Успешно завершилась VII Тюркологическая летняя школа, проходившая в Карабахском университете с 10 по 16 августа 2025 года и совместно организованная Международной тюркской академией и Академией наук Турции (TÜBA).

Основной целью летней школы было укрепление научного потенциала молодых ученых в области тюркологических исследований, содействие обмену знаниями и опытом между участниками из разных стран, а также создание возможности для изучения современных научных подходов и практических методов исследования.

В рамках недельной летней школы были организованы интенсивные занятия по различным аспектам тюркологии – лингвистике, литературоведению, истории, этнографии и культурологии. В них приняли участие 32 молодых учёных и докторанта из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Северного Кипра и Македонии. Занятия проводили 15 известных учёных и специалистов, приглашённых из пяти стран – Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Кроме того, участники обменялись научными подходами и исследовательским опытом в актуальных областях тюркологии, а также провели научные дискуссии по актуальным темам. Мероприятие послужило укреплению существующих научных связей между странами-участницами и содействовало формированию общего научного будущего всего тюркского мира.

Проведение летней школы в городе Ханкенди, а также активное участие в ней преподавателей и докторантов Карабахского университета имело особое значение для мероприятия, состоявшегося уже в 7-й раз. Кроме того, мероприятие предоставило возможность продемонстрировать научную деятельность Карабахского университета на международном уровне.

Заведующий кафедрой Науки Карабахского университета, доктор филологических наук Эльчин Ибрагимов прочитал в летней школе лекцию на тему «Проблема единого алфавита в тюркском мире», а заведующий Лабораторией исследований и анализа азыхской археологии Аждар Бабазаде – на тему «Роль палеоэкосистемы Карабаха в эволюции человека». В летней школе также приняли участие два докторанта университета.

В рамках программы для участников была организована экскурсия. Молодые тюркологи посетили Шушу и Иса Булаг, чтобы ознакомиться с богатым историко-культурным наследием Азербайджана.

Кроме того, состоялся конкурс знаний между девятью командами участников – «Деде Горгуд», «Манас», «Орхон-Енисей», «Огуз», «Алтай», «Алпамыш», «Хазар», «Гёйтюрк» и «Туран». По итогам интересного конкурса команда «Гёйтюрк» заняла первое место, команда «Манас» – второе, а команда «Деде Горгуд» – третье место и была награждена соответствующими сертификатами.

По итогам летней школы участникам были вручены совместные сертификаты от Карабахского университета, Международной тюркской академии и Академии наук Турции.

Следует отметить, что открытие 7-й Тюркологической летней школы состоялось 11 августа. На церемонии открытия выступили ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев и президент Академии наук Турции Музаффер Шекерли, которые подчеркнули значимость летней школы и выразили благодарность руководству Министерства науки и образования Азербайджанской Республики за организационную поддержку.

Летняя школа тюркологии уже была организована в Турции, Кыргызстане и Казахстане. Чтобы обеспечить преемственность этой традиции, Карабахский университет планирует в будущем реализовывать совместные проекты с Международной тюркской академией и Академией наук Турции в целях исследования, изучения и популяризации общего наследия тюркского мира.

Поделиться:
188

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Словакии в ...

Политика

Председательствующая в ОБСЕ Финляндия начала процесс по Минской группе

Политика

Пашинян: Только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном

Политика

Пашинян назвал парафирование в США договора с Азербайджаном поворотным моментом

Общество

Французские органы опеки вернули в Германию азербайджанских детей, отобранных у родителей

В Баку съедутся известные кинематографисты

В Карабахском университете завершилась VII Летняя школа тюркологии

Снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов иностранцы арестованы на три месяца

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются интенсивные ливни и град

Посольство Азербайджана во Франции сделало заявление о ситуации с семьей, у которой отобрали детей

В Баку известный психолог скончалась после пластической операции

Арестован блогер и журналист Ильхами Насибов

Последние новости

Шавкат Мирзиёев: Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу

Сегодня, 20:40

Французские органы опеки вернули в Германию азербайджанских детей, отобранных у родителей

Сегодня, 20:19

В Баку съедутся известные кинематографисты

Сегодня, 20:00

В Карабахском университете завершилась VII Летняя школа тюркологии

Сегодня, 19:45

В Воронеже арестован лидер азербайджанской диаспоры Юсиф Халилов

Сегодня, 19:30

Председательствующая в ОБСЕ Финляндия начала процесс по Минской группе

Сегодня, 19:15

​​​​​​​Конкурс «Евровидение» обновил логотип к 70-летию – ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Пашинян: Вашингтонские соглашения - безусловный успех как для Армении, так и для Азербайджана

Сегодня, 18:51

Пашинян: Армения и Азербайджан решили вопрос территориальной целостности, конспирологические теории рухнули

Сегодня, 18:39

Пашинян: Только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном

Сегодня, 18:38

Пашинян: В результате Вашингтонских соглашений Армения выходит из изоляции

Сегодня, 18:37

Пашинян: В нормализации отношений с Азербайджаном неоценимую роль сыграл Трамп

Сегодня, 18:35

Пашинян назвал парафирование в США договора с Азербайджаном поворотным моментом

Сегодня, 18:34

Снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов иностранцы арестованы на три месяца

Сегодня, 18:20

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Словакии в Азербайджане

Сегодня, 18:05

В этой части Баку на 10 дней будет полностью ограничено движение транспорта

Сегодня, 17:42

Экстрадирован гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске

Сегодня, 17:37

Украина может продолжить импорт газа из Азербайджана, заявили в Киеве

Сегодня, 17:11

​​​​​​​На Ясамале задержаны наркокурьеры: изъято 27 кг наркотиков – ФОТО-ВИДЕО

Сегодня, 17:02

Глава МИД Украины заявил о намеренности удара РФ по объекту SOCAR в Одессе - ФОТО

Сегодня, 17:00
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06