В Карабахском университете завершилась VII Летняя школа тюркологии

Успешно завершилась VII Тюркологическая летняя школа, проходившая в Карабахском университете с 10 по 16 августа 2025 года и совместно организованная Международной тюркской академией и Академией наук Турции (TÜBA).

Основной целью летней школы было укрепление научного потенциала молодых ученых в области тюркологических исследований, содействие обмену знаниями и опытом между участниками из разных стран, а также создание возможности для изучения современных научных подходов и практических методов исследования.

В рамках недельной летней школы были организованы интенсивные занятия по различным аспектам тюркологии – лингвистике, литературоведению, истории, этнографии и культурологии. В них приняли участие 32 молодых учёных и докторанта из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Северного Кипра и Македонии. Занятия проводили 15 известных учёных и специалистов, приглашённых из пяти стран – Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Кроме того, участники обменялись научными подходами и исследовательским опытом в актуальных областях тюркологии, а также провели научные дискуссии по актуальным темам. Мероприятие послужило укреплению существующих научных связей между странами-участницами и содействовало формированию общего научного будущего всего тюркского мира.

Проведение летней школы в городе Ханкенди, а также активное участие в ней преподавателей и докторантов Карабахского университета имело особое значение для мероприятия, состоявшегося уже в 7-й раз. Кроме того, мероприятие предоставило возможность продемонстрировать научную деятельность Карабахского университета на международном уровне.

Заведующий кафедрой Науки Карабахского университета, доктор филологических наук Эльчин Ибрагимов прочитал в летней школе лекцию на тему «Проблема единого алфавита в тюркском мире», а заведующий Лабораторией исследований и анализа азыхской археологии Аждар Бабазаде – на тему «Роль палеоэкосистемы Карабаха в эволюции человека». В летней школе также приняли участие два докторанта университета.

В рамках программы для участников была организована экскурсия. Молодые тюркологи посетили Шушу и Иса Булаг, чтобы ознакомиться с богатым историко-культурным наследием Азербайджана.

Кроме того, состоялся конкурс знаний между девятью командами участников – «Деде Горгуд», «Манас», «Орхон-Енисей», «Огуз», «Алтай», «Алпамыш», «Хазар», «Гёйтюрк» и «Туран». По итогам интересного конкурса команда «Гёйтюрк» заняла первое место, команда «Манас» – второе, а команда «Деде Горгуд» – третье место и была награждена соответствующими сертификатами.

По итогам летней школы участникам были вручены совместные сертификаты от Карабахского университета, Международной тюркской академии и Академии наук Турции.

Следует отметить, что открытие 7-й Тюркологической летней школы состоялось 11 августа. На церемонии открытия выступили ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев и президент Академии наук Турции Музаффер Шекерли, которые подчеркнули значимость летней школы и выразили благодарность руководству Министерства науки и образования Азербайджанской Республики за организационную поддержку.

Летняя школа тюркологии уже была организована в Турции, Кыргызстане и Казахстане. Чтобы обеспечить преемственность этой традиции, Карабахский университет планирует в будущем реализовывать совместные проекты с Международной тюркской академией и Академией наук Турции в целях исследования, изучения и популяризации общего наследия тюркского мира.