 На каких улицах Баку 18 августа наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО
Общество

На каких улицах Баку 18 августа наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

08:40 - Сегодня
На каких улицах Баку 18 августа наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

