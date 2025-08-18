Госагентство по туризму отреагировало на инцидент на Аллее шехидов - ВИДЕO

Поведение иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов в Баку, вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях.

Несмотря на то, что правоохранительные органы уже предприняли необходимые меры в отношении этих лиц, подобные инциденты продолжают вызывать волну возмущения в обществе и расцениваются как проявление неуважения к национальным и духовным ценностям Азербайджана.

В связи с распространением этих кадров Государственное агентство по туризму Азербайджана заявило, что в рамках регулярно проводимых тренингов туристическим компаниям и гидам настоятельно рекомендуется доводить до сведения иностранных граждан не только туристическую информацию, но и разъяснять важность уважительного отношения к местным законам, правилам поведения и культурным традициям страны.

Подробнее — в сюжете Baku TV.