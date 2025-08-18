Зеленский поблагодарил Трампа за поставляемое Украине оружие

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил ему благодарность за оружие, которое Украина теперь получает через специальный механизм НАТО, сообщает CNN.

Зеленский во время публичной части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете поблагодарил его за возможность для Украины дальше получать необходимое американское оружие через механизм PURL в рамках НАТО, за средства европейских союзников.

«Мы благодарны за эту программу и эту возможность. И благодарны также Европе – ведь они платят за это», – сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что есть американские системы, которые критически важны для Украины.

«Ни у кого в Европе нет столько таких систем ПВО, как Patriot. А они нам очень нужны», – добавил он.