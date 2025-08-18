Зеленский выразил готовность обсудить территориальный вопрос на встрече с Путином и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить территориальные вопросы на трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Об этом он завял на встрече с президентом США и европейскими лидерами в Восточном зале Белого дома.

Зеленский также назвал "очень хорошими" переговоры с Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине.