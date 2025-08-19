Yeni Klinika опровергла заявления о длительном ожидании пациента с острой болью

В отделение неотложной медицинской помощи Yeni Klinika 18 августа обратился пациент (мужчина) не с болью и коликами, а с жалобой на выделения.

Пациент изначально был обследован в триаж-кабинете – в результате осмотра было установлено, что жалоба носит урологический характер и не относится к экстренным случаям, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

«Так как пациент обратился не с болью и коликами, а с жалобой на выделения, он был направлен на амбулаторное обследование к урологу-андрологу и, обратившись в регистратуру, получил талон на приём», - отмечают в Yeni Klinika, подчеркивая, что позднее с пациентом связались по телефону и была организована встреча внутри больницы.

В Yeni Klinika отмечают, что во время встречи также было подтверждено, что, вопреки заявлениям пациента в социальных сетях, жалоб на боль у него не было: «Пациент прошёл консультацию у врача-уролога, дополнительно был направлен на допплеровское ультразвуковое исследование и лабораторные анализы крови.

По результатам обследования у пациента выявлен варикоцеле первой степени (расширение вен семенного канатика). Так как лечения не требуется, врач дал пациенту профилактические рекомендации».

Отметим, что ранее психолог Севиндж Ализаде в соцсети заявила, будто пациент, нуждавшийся в срочном медицинском вмешательстве, долгое время ждал в Yeni Klinika без наблюдения врача.