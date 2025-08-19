Женщина случайно убила мужчину во время конфликта в поселке Шаган

19 августа около 3 часов в прокуратуру Хазарского района поступило сообщение о смерти Эльшада Шихиева (1979 г.р.), произошедшей на территории поселка Шаган.

В ходе расследования было установлено, что Айсель Руфуллаева (1987 г.р.), в результате неосторожного обращения с ножом во время возникшего между ними конфликта причинила травму, от которой Э.Шихиев скончался, сообщает 1news.az со ссылкой на Хазарскую районную прокуратуру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1 Уголовного кодекса (непредумышленное убийство).

А.Руфуллаева задержана сотрудниками полиции и передана следствию, прокуратурой она задержана в качестве подозреваемой - предварительное следствие по делу продолжается.