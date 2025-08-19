 Женщина случайно убила мужчину во время конфликта в поселке Шаган | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Женщина случайно убила мужчину во время конфликта в поселке Шаган

Феликс Вишневецкий17:14 - Сегодня
Женщина случайно убила мужчину во время конфликта в поселке Шаган

19 августа около 3 часов в прокуратуру Хазарского района поступило сообщение о смерти Эльшада Шихиева (1979 г.р.), произошедшей на территории поселка Шаган.

В ходе расследования было установлено, что Айсель Руфуллаева (1987 г.р.), в результате неосторожного обращения с ножом во время возникшего между ними конфликта причинила травму, от которой Э.Шихиев скончался, сообщает 1news.az со ссылкой на Хазарскую районную прокуратуру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1 Уголовного кодекса (непредумышленное убийство).

А.Руфуллаева задержана сотрудниками полиции и передана следствию, прокуратурой она задержана в качестве подозреваемой - предварительное следствие по делу продолжается.

Поделиться:
341

Актуально

Точка зрения

Давление без результата: Азербайджан усиливает позиции на фоне атак Москвы

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и ...

В мире

Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Политика

Пезешкиан: Поддерживаем мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

В мире

Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт России и Украины

Трамп утверждает, что Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине

Армения и Иран поддерживают региональную платформу «3+3»

Женщина случайно убила мужчину во время конфликта в поселке Шаган

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В России могут запретить трудовым мигрантам приезжать с семьями

Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину

Российского блогера приговорили к восьми годам колонии

Зеленский планирует в понедельник в Вашингтоне обсудить с Трампом все детали по завершению войны

Последние новости

Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:35

Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт России и Украины

Сегодня, 18:20

В Баку пройдет Baku Water Week

Сегодня, 18:07

От конфликта к партнёрству: будущее региона

Сегодня, 17:50

Трамп утверждает, что Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине

Сегодня, 17:28

Армения и Иран поддерживают региональную платформу «3+3»

Сегодня, 17:27

БИГ: Будущее канаков возможно только при полной независимости

Сегодня, 17:23

Задержан нарушитель, повредивший автобусную остановку в Бинагадинском районе - ВИДЕO

Сегодня, 17:18

Женщина случайно убила мужчину во время конфликта в поселке Шаган

Сегодня, 17:14

У скандального депутата Госдумы погиб брат на войне с Украиной

Сегодня, 17:00

Трамп обещает: Украина получит «много земли»

Сегодня, 16:55

Скончался азербайджанский поэт Мамед Исмаил

Сегодня, 16:50

Трамп назвал невозможным возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО

Сегодня, 16:40

Завершается строительство нового моста на дороге Губа-Хыналыг - ФОТО

Сегодня, 16:20

Yeni Klinika опровергла заявления о длительном ожидании пациента с острой болью

Сегодня, 16:10

Киев и Москва провели новый обмен телами погибших

Сегодня, 16:00

Швейцария пообещала Путину иммунитет ради встречи с Зеленским

Сегодня, 15:50

Азербайджан будет представлен на первом азиатском вокальном конкурсе Silk Way Star - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

В Музее ковра состоится выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

Сегодня, 15:25

Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Сегодня, 15:15
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06