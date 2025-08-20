Путин и Эрдоган обсудили встречу в Анкоридже и развитие ситуации вокруг Украины

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и России Владимиром Путиным.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах.

Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей.

Условлено о продолжении личных контактов.

Источник: пресс-служба Кремля