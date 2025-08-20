Лавров: Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но…

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена и поставить точку в переговорном процессе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы к любым форматам", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Но, когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать", - добавил российский министр.

Глава МИД РФ напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом "внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций".

"И как раз это вписывается в наше предложение о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными", - отметил министр.

Он добавил, что "эта идея была позитивно воспринята президентом Трампом". "Мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию. Это стало бы важным шагом по повышению уровня переговоров, повышению степени конкретности и по приближению к рассмотрению ключевых вопросов, которые требуется решить для устойчивого урегулирования", - заявил Лавров.

Источник: Интерфакс