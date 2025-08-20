Индия возобновила покупки нефти у России после паузы на фоне давления США

На фоне критики со стороны США индийские государственные НПЗ приостанавливали покупку нефти у России, но теперь они оформили новые поставки. Вашингтон все еще угрожает ввести пошлины против Нью-Дели из-за этого.

Индийские нефтепереработчики закупили несколько партий российской нефти Urals с поставками в сентябре и октябре после паузы на фоне давления со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Такие же данные приводят и собеседники Reuters.

Покупателями выступили, в частности, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp.

О паузе в закупках российской нефти индийскими государственными НПЗ Bloomberg сообщил 7 августа. Это случилось на следующий день после того, как Вашингтон объявил о введении мер против Нью-Дели из-за покупки топлива у Москвы: с конца августа на индийские товары, поставляемые в США, будет действовать дополнительная 25-процентная пошлина. В результате общий тариф достигнет 50%. При этом Reuters сообщал о паузе еще 1 августа.

Как отмечает Bloomberg, в конце июля власти дали указание нефтепереработчикам составить планы на случай прекращения поставок, но это оценивалось как один из различных сценариев.

Несмотря на ситуацию, как указывал Bloomberg, серьезного снижения в объемах поставок российской нефти в целом не было.

Индия называла меры со стороны США «несправедливыми и неоправданными» и отмечала, что западные страны, критикующие ее за торговлю с Россией, сами продолжают закупать у Москвы некоторые виды продукции.

По мере приближения срока введения пошлин в действие в Вашингтоне продолжают критиковать Нью-Дели. 18 августа советник президента США Питер Наварро призвал Индию «вести себя» по-другому, а не «превращать подсанкционное сырье в дорогостоящий экспорт» и не устанавливать высокие пошлины для США.

На фоне угроз американской стороны президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели несколько телефонных переговоров, Но Кремль в официальных сообщениях не уточнял, касались ли они темы пошлин. Посольство России в Индии также называло меры необоснованными и отмечало, что если азиатская страна не сможет отправлять товары в США, то они могут попасть в Россию.

