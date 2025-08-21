В «Среднем коридоре» будет внедрен единый транзитный грузовой документ и упрощенные таможенные процедуры - Дорожная карта

Дорожная карта на 2025 год по реализации усовершенствований и коммуникации в соответствующей сфере в рамках индикатора «Международная торговля» отчёта Группы Всемирного банка «Business Ready» утверждена Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам.

Согласно дорожной карте, предусматривается проведение обсуждений с соответствующими структурами государств, расположенных на «Среднем коридоре», по вопросу применения единого транзитного грузового документа и упрощённых таможенных процедур в отношении грузов, перевозимых по данному коридору, а также подготовка предложений по итогам обсуждений и представление их Комиссии.

Напомним, что руководство «Рабочей группы по международной торговле» Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам осуществляет первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

Источник: АПА