Зеленский: Украина предложила США производство 10 млн дронов в год в течение пяти лет

Украина подготовила и предложила США соглашение по дронам на $50 млрд сроком на 5 лет, с производством 10 млн дронов в год, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается дронов: drone deal (соглашение), который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству и ко-продакшну на 50 миллиардов: 5 лет, 10 миллионов дронов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает», - сказал Зеленский во время общения с журналистами в среду.

19 августа президент Украины сообщил, что есть договоренности с президентом США Дональдом Трампом, что после открытия экспорта, Америка будет покупать украинские дроны. «И у нас есть договоренности с президентом США о том, что они, когда у нас открывается экспорт, будут покупать украинские дроны. Для нас это важно», - сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

Источник: Интерфакс-Украина