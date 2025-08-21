 Как правильно готовить и покупать донер: Инструкции от Агентства продовольственной безопасности - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Как правильно готовить и покупать донер: Инструкции от Агентства продовольственной безопасности - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:30 - Сегодня
Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) вновь призывает предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, строго соблюдать правила пищевой безопасности.

В AQTA отмечают, что прежде всего, мясо, используемое для донера, обязательно должно проходить ветеринарно-санитарную экспертизу. Хранение и транспортировка замороженного сырого донера в период от момента размораживания до начала приготовления должны осуществляться при температуре от +1°C до +4°C, а общая продолжительность этого периода не должна превышать 8 часов.

Подчеркивается, что при приготовлении, хранении и подаче пищевых продуктов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы, особенно контролировать соблюдение температурного режима. Пищевой блок должен содержаться в чистоте, оборудование регулярно мыться и дезинфицироваться. Следует предотвращать перекрёстное загрязнение: для этого зоны приготовления сырого и готового продукта должны быть разделены, а используемые инструменты и рабочие поверхности - различаться. Персонал должен проходить регулярные медицинские осмотры и строго соблюдать правила личной гигиены. Во время продажи температура готового донера не должна быть ниже 65°C. Особое внимание следует уделять соблюдению условий хранения соусов, майонеза и овощей, подаваемых вместе с донером. Сырой донер необходимо использовать в течение 12 часов с момента начала приготовления.

AQTA также обращается к потребителям с рекомендацией при покупке донера обращать внимание на условия продажи, способ приготовления продукта и общую санитарную обстановку. Лица, занимающиеся приготовлением донера, обязательно должны использовать одноразовые перчатки, защитную одежду и головной убор. Кроме того, чтобы избежать перекрёстного загрязнения, не допускается касание этих перчаток деньгами, платёжными картами, кассовым аппаратом, терминалом или другими подобными предметами. Донер следует употреблять в течение 1 часа с момента его приготовления.

Потребителям рекомендуется особенно внимательно следить за соблюдением этих требований в заведениях общественного питания.

В случае обнаружения каких-либо нарушений или несоблюдения гигиенических норм следует сообщать об этом в AQTA по номеру 1003.

