Никол Пашинян: Мы пойдем по пути упрощения на армяно-азербайджанской границе

Армения собирается вводить упрощенные процедуры регулирования не только на армяно-азербайджанской, но и на других своих границах.

Об этом в беседе с журналистами 21 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы пойдем по пути упрощения не только на армяно-азербайджанской границе, но и на всех наших пограничных пунктах, чтобы максимально упростить бизнес-среду: экспорт, импорт, транзит», - сказал Пашинян.

Он отметил, что это важно с точки зрения формирования среды для бизнес-деятельности. По его оценке, методы, в рамках которых необходимо соприкасаться с людьми, через несколько лет исчезнут во всех странах, включая Армению.

Премьер заверил, что в Вашингтонской декларации, подписанной им с Президентом Ильхамом Алиевым, четко прописаны пять принципов, на которых основано соглашение между Арменией и Азербайджаном:

территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, нерушимость границ и взаимность. «Я в своем послании говорил, что в рамках этих принципов мы можем, и, кстати, представляя проект «Перекресток мира», мы также говорили о готовности упростить регулирование, основываясь на этих принципах», - отметил глава Пашинян.

Он добавил, что во многих развитых странах мира уже не существуют формы таможенного и пограничного контроля, к которым в Армении привыкли за предыдущие десятилетия. «В частности, в случае использования биометрических паспортов действуют совершенно новые процедуры, и в соответствии с логикой развития цифровых технологий действуют совершенно другие процедуры», - заключил Пашинян.

Источник: News.am