Россия предупредила Армению о последствиях в связи с запуском Зангезурского коридора

Прибывший накануне в Армению вице-премьер России Алексей Оверчук провёл «неприятный разговор» с Николом Пашиняном, пишет газета «Грапарак», ссылаясь на правительственные источники.

По их словам, как и официальный Тегеран, Москва не верит заверениям Пашиняна, поэтому его предупредили, что у Армении возникнут проблемы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), если выяснится, что подписанная им в Вашингтоне декларация будет противоречить основным принципам этого объединения, в частности, правилам единого таможенного контроля.

Согласно принципам ЕАЭС, товары, проходящие через территорию входящих в него стран, подлежат единому таможенному контролю. В свете создающегося «Маршрута Трампа», который свяжет Азербайджан с Нахчываном через армянскую территорию, до сведения Иревана было доведено, что если таможенные органы Армении не будут осуществлять контроль, то она нарушит тем самым основополагающие принципы ЕАЭС.

«Перед Пашиняном стоит выбор: либо он выводит Армению из ЕАЭС, либо подвергнется санкциям и затем будет исключен», - говорится в публикации.