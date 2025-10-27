Армения скоро подпишет план действий для безвиза с ЕС

Армения и Европейский союз готовятся подписать план действий, который откроет путь к введению безвизового режима.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время обсуждения проекта госбюджета на 2026 год в части, касающейся евроинтеграции.

По словам министра, подготовка к безвизовому соглашению продвигается в ускоренном темпе — быстрее, чем в случае со многими другими странами.

"Мы уже на финальной стадии. Скоро подпишем согласованный план действий, и его реализация станет ключевым условием для получения безвизового режима с Евросоюзом", — отметил Мирзоян.

Глава МИД также сообщил, что Армения и Еврокомиссия завершили на 99% подготовку нового Соглашения о партнерстве, которое должно заменить документ, подписанный в ноябре 2017 года.

По его словам, часть прежнего соглашения уже выполнена, а часть — утратила актуальность, поэтому подписание обновленного документа планируется в ближайшее время.

Источник: Sputnik Армения